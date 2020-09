La vecchia guardia del Benevento ribalta la Reggina: al Vigorito finisce 2-1 il primo test

Non sbaglia il Benevento alla prima amichevole di questa nuova stagione. Contro la Reggina i sanniti sono stati bravi a ribaltare il risultato e ad ottenere il successo per 2-1 con una prova sicuramente positiva. Prima la rete del vantaggio di Loiacono, poi la vecchia guardia formata da Moncini e Improta a cambiare tutto. Buone indicazioni per Filippo Inzaghi in vista dell'esordio in campionato tra due settimane (la prima giornata con l'Inter è stata rinviata).