© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Firenzeviola.it fa il punto sul futuro di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina in prestito all'Empoli. Un'ottima prestazione anche nel derby vinto nell'ultimo week-end non basterà al polacco: all'entourage, infatti, Pantaleo Corvino ha ribadito che il portiere titolare anche l’anno prossimo sarà senza alcun dubbio Alban Lafont, giocatore per il quale la Fiorentina ha investito 9 milioni di euro un anno fa e che gode della totale fiducia del neo-tecnico Vincenzo Montella.

Futuro altrove Nonostante infatti il classe ’97 abbia rinnovato il contratto a gennaio prima del prestito all’Empoli (la scadenza adesso è fissata al 2022) e le prestazioni in azzurro siano state di ottimo livello (l’ultima in ordine di tempo è stata proprio quella contro la Fiorentina domenica scorsa), la volontà dell’ex Jagiellonia sembra orientata a voler provare una nuova esperienza, in un club che si aggiudichi fin da subito il suo cartellino e gli possa garantire totale fiducia e la maglia numero 1. Qualcosa che il Nazionale Under-21 polacco non ha evidentemente mai trovato a Firenze, avendo fatto il vice prima a Tatarusanu sotto la gestione Sousa e poi di Sportiello e Lafont nell’ultimo biennio con Pioli.