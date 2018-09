La Juve agguanta il pari: ci pensa Mandzukic a firmare l'1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus agguanta il pari al 26’ con Mario Mandzukic. Inizia un'altra partita per i bianconeri: Ronaldo scende sulla fascia sinistra, finte su Hysaj e cross morbido per Mandzukic, dimenticato nell'area dai difensori del Napoli. Il croato è libero e per uno come lui è tutto facile: incornata vincente ed è 1-1 all'Allianz Stadium.