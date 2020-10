La Juve agli azionisti: "Frasi diffamatorie, nessuno scambio di favori con l'Università di Perugia"

"E vero che l'avvocata Turco, al telefono con Olivieri, prospetta la possibilità di far iscrivere ai corsi giovani calciatori della Primavera, ma questo non basta a classificarla come scambio di tipo corruttivo. I vertici dell'Università parlano di accordi; di inviti in tribuna vip allo stadio, di favori 'al nostro attaccante', ma è tutto molto vago e poco circostanziato. Se però nelle chat dovessero saltare fuori messaggi espliciti di uno scambio tra la Juve e l'Ateneo, allora la situazione per la società torinese potrebbe cambiare?" E' una delle domande poste alla Juventus dall'azionista Marco Bava in vista dell'Assemblea di domani.

Questa la risposta della Juventus: "Trattasi di affermazioni diffamatorie che non corrispondono al vero".