La Juve al Barcellona: "Promessa mantenuta, vi abbiamo portato il GOAT"

“Siamo felici di avervi fatto vedere il miglior giocatore di sempre nel vostro campo”. Così, all’andata, il Barcellona aveva esultato dopo la vittoria a Torino sulla Juventus. Vendetta completata, e il club bianconero, che aveva promesso di portare il GOAT al Camp Nou, dopo il 3-0 al Camp Nou non dimentica l’impegno preso. “Abbiamo mantenuto la parola: ve l’abbiamo portato”. Inutile dire che il riferimento è alla continua rivalità tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

We kept our word: we brought it! 📖🐐🔥

