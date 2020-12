La Juve alla prova Atalanta. Pirlo chiede concentrazione e rilancia il tandem Morata-Ronaldo

L’Allianz Stadium è pronto ad accogliere questa sera alle 18:30 un big match coi fiocchi che vedrà affrontarsi la prima e la terza classificata, con soli cinque punti di distacco, della Serie A conclusasi lo scorso agosto. Un top club, anche a detta di Andrea Pirlo: “Sarà una gara difficile contro una squadra molto forte. Dovremo affrontarla come una squadra top. È una nuova grande realtà che bisogna seguire e a cui bisogna dare grande rispetto”. Una rivale accreditata per la vittoria del campionato e per i posti Champions, capace di vincere anche nel suggestivo teatro di Anfield. Un incontro che richiede il massimo dell'attenzione e della predisposizione al sacrificio oltre che un'elevata capacità tecnica per ovviare alla pressione bergamasca.

PAROLA CHIAVE: CONCENTRAZIONE - Bianconeri che vogliono confermare quanto di buono fatto nella settimana cominciata con la rimonta nel derby, finita con la vittoria di Marassi sul Genoa e con in mezzo la magnifica serata di Barcellona. E per farlo Pirlo chiede ai suoi, su tutto, concentrazione: “É quella che viene a mancare in alcune situazioni della partita. Se non stiamo collegati per 95 minuti poi le partite si complicano. Bisogna lavorare su questo”. Come accaduto nel minuto di pausa che la squadra si è concessa a Marassi costato la rete subita firmata dall’ex Sturaro. Che per fortuna della Juve non è costata punti persi come sui campi di Crotone e Benevento ma che Pirlo, memore di quelle trasferte, vuole evitare a tutti i costi per il processo di crescita che Madama sta portando avanti e per portare casa un filotto di vittorie importante prima della pausa natalizia.

TORNA MORATA, DUBBIO ALEX SANDRO - Le giornate di lunedì e martedì sono servite alla squadra per recuperare energie dopo la trasferta di Genova. Energie che contro l’Atalanta saranno indispensabili per reggere il ritmo gara e saranno un punto chiave nelle scelte di formazione di Pirlo che scioglierà le riserve sulla formazione che sfiderà i nerazzurri solamente nella rifinitura in programma questa mattina. Tornerà in campo Danilo dopo lo stop di domenica con la coppia De Ligt-Bonucci; conferma per Cuadrado che, in base alla decisione per l’esterno di sinistra, agirà, in fase di non possesso, sulla linea dei difensori o dei centrocampisti. Il dubbio sull’out mancino è fra Alex Sandro, per il quale sarebbe la terza di fila dall’inizio, e Federico Chiesa. In mezzo conferme per McKennie con Arthur a dettare i tempi e Ramsey a completare il reparto. La più grande certezza si chiama Alvaro Morata che riprende quello che è il suo posto al fianco di Cristiano Ronaldo nel duo offensivo capace di trascinare fin qui sia in campionato che in Champions League la Juventus.