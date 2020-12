La Juve allunga al Camp Nou: 3-0, ancora Ronaldo su rigore. Graziato Lenglet

La Juventus allunga al Camp Nou, 3-0 sul Barcellona. Anche il tris bianconero sui catalani arriva su calcio di rigore, come il primo. Clamoroso mani in area di Lenglet: inizialmente l’arbitro non ravvisa il fallo, poi il VAR lo richiama al monitor. Inevitabile la decisione: penalty ma no al secondo giallo per il difensore blaugrana, già ammonito (tra le potreste bianconere). Dal dischetto si presenta ancora Ronaldo, che stavolta spiazza Ter Stegen e sigla il 3-0. La Juve, al 52’ della gara col Barcellona, è virtualmente prima nel girone.