La Juve alza il pressing per Zaniolo: contratto da top. Caccia alle contropartite per la Roma

La Roma vuole trattenere Nicolò Zaniolo ma Tuttosport oggi in edicola parla della possibilità che nel caso in cui non dovessero arrivare offerte per i vari Under, Schick, Kluivert e Florenzi il club giallorosso sarebbe costretto ad ascoltare eventuali proposte per il numero 22. Tuttosport oggi in edicola parla di 60 milioni di euro, ma anche 50 potrebbero bastare e in questo senso la Juventus non molla la presa, aumentando il pressing con l'entourage del calciatore offrendo, oltre a un contratto migliore, anche il progetto, con scudetto e Champions da inseguire. Pressing aumentato anche con la Roma, per capire se ci possano essere contropartite tecniche che interessano ai giallorossi: Romero e Bernardeschi le opzioni più percorribili, anche se l'ingaggio dell'ex Fiorentina è fuori dai parametri dei capitolini.