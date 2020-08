La Juve aspetta Dzeko: il bosniaco deve esporsi con la Roma. Proposto Suarez

La Juventus aspetta Edin Dzeko. E la Roma, in fin dei conti, anche. Nel giorno in cui il centravanti bosniaco ritroverà i giallorossi in raduno, Tuttosport racconta come i bianconeri siano in pressing per portarlo alla corte di Pirlo. E lo stesso giocatore non disdegna l’idea di giocare con CR7. Per farlo, però, la Roma si aspetta che sia Dzeko ad esporsi: non appena il bosniaco lo farà, i due club potranno accelerare una trattativa già intavolata.

Le alternative. Resiste Milik, che potrebbe finire proprio in giallorosso come erede di Dzeko. Da Torino filtra freddezza su Cavani, mentre nelle ultime ore sarebbe stato proposto Luis Suarez, in uscita dal Barcellona: in questo momento, però, Dzeko sembra la priorità. Sullo sfondo resta anche l’idea Morata, oggi all’Atlético Madrid.