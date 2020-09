La Juve aspetta Luis Suarez: tutti i numeri del Pistolero con la maglia del Barcellona dal 2014

vedi letture

198 gol e 109 assist in 283 partite disputate da Luis Suarez con la maglia del Barça. Se in tandem con Lionel Messi ha raggiunto numeri da urlo (478 gol e 86 l'uno per l'altro in sei stagioni), anche da solo il 'Pistolero' è riuscito sicuramente a scrivere un pezzo di storia blaugrana.

Non a caso, l'uruguaiano è il terzo miglior goleador di sempre in casa Barcellona, con la Juventus che sogna dunque di accogliere presto uno dei migliori cannonieri del mondo. Lo dice la statistica.