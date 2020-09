La Juve aspetta Luis Suarez: un bomber da 478 gol e 86 assist in tandem con Messi al Barça

"Si rompe il tandem Messi-Suarez". Mundo Deportivo, questa mattina, analizza il caso Luis Suarez in casa Barcellona. Il 'Pistolero', come confermato anche dall'esclusione nella prima amichevole estiva dei blaugrana, non fa parte del progetto tecnico di mister Koeman e per il suo addio sembra quindi solamente questione di giorni. Lo aspetta la Juventus, sempre che l'uruguaiano risolva però il discorso passaporto in tempi brevi.

Ma intanto, sottolinea il quotidiano catalano, il Barça perderà il terzo miglior goleador della sua storia e, soprattutto, una dupla con Lionel Messi da 478 gol e 86 assist totali (l'uno per l'altro) in sei stagioni. Con un epilogo ben differente: la Pulga è stata trattenuta da Bartomeu a ogni costo, mentre Suarez scaricato ad ancora un anno dalla fine del suo contratto.