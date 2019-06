La Juve avanza forte per De Ligt: Paratici ha le carte giuste per chiudere

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus avanza forte per Matthijs de Ligt. Secondo quanto riporta Sky Sport, i contatti tra i bianconeri e l'agente del difensore dell'Ajax, Mino Raiola, proseguono infatti senza sosta. Si cerca un'intesa sull'ingaggio, che dovrebbe aggirarsi sui 12 milioni di euro più bonus a stagione, col giovane talento olandese che diverrebbe così il secondo calciatore più pagato della rosa della 'Vecchia Signora'.

Clausola da 150 milioni - Non solo un ingaggio top, la Juve blinderebbe De Ligt con una clausola risolutiva da 150 milioni di euro, variabile - a salire - al termine di ogni annata sportiva. Con l'Ajax, invece, si ragiona su un conguaglio da 65-70 milioni per il cartellino del calciatore.

Occhio al PSG - La Juventus vuole chiudere in fretta e al momento sembra davvero avere tutte le carte per farlo, ma non va sottovalutato il possibile inserimento di Leonardo. De Ligt nelle scorse settimane era davvero a un passo dal PSG, ma l'avvicendamento Antero-Leonardo ha rallentato tutto. Un raffreddamento della trattativa che i bianconeri hanno il dovere di sfruttare in tempi brevi.