La Juve blinda Mandzukic: rinnovo fino al 2021 con adeguamento

La Juventus blinda Mario Manduzkic: secondo quanto riferito da Sky Sport 24 il club bianconero ha definito l'accordo per il rinnovo fino al 2021 del contratto del centravanti croato. L'annuncio arriverà nei prossimi giorni, il rinnovo prevede anche un adeguamento per Mandzukic, che arriverà a circa 5,5 milioni di euro di ingaggio, un milione in più rispetto a quello attuale.