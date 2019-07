La Juve cambia strategia. E se alla fine Higuain restasse in bianconero?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Moise Kean ha oramai salutato la Juventus, pronto a misurarsi col fascino della Premier League. L'operazione Romelu Lukaku in Paulo Dybala out ha il cartello 'work in progress' e novità in tal senso sono attese già nelle prossime ore. Oltre alla Joya, però, il Manchester United sta trattando anche Mario Mandzukic. Una serie di trattative che se confermate in toto porterebbero uno sbilancio notevole nel rapporto acquisti/cessioni: per l'arrivo di Lukaku, infatti, ci sarebbe la partenza di tre attaccanti, appunto Kean, Dybala e Mandzukic.

L'opera di sfoltimento è completa? - Che la Juventus dovesse vendere 2-3 giocatori del reparto offensivo sembrava chiaro fin da subito. Mandzukic e Kean erano nomi papabili già il giorno 1 del mercato, seppur per motivi diversi. Mentre l'idea di cedere Dybala ha preso consistenza solo nelle ultime ore. E oggi, se come detto tutti i pezzi del puzzle dovessero andare al loro posto e Lukaku sbarcare così in bianconero, per il ruolo di centravanti Sarri avrebbe a disposizione due soli nomi (posto che CR7 partirà da una posizione più defilata): il belga appunto e Gonzalo Higuain. Ovvero colui che è sempre stato il primissimo candidato per la cessione.

E se alla fine il Pipita restasse? - Le difficoltà nel cedere l'argentino sono sotto gli occhi di tutti. La Juve che vorrebbe incassare una quarantina di milioni, l'altissimo ingaggio del giocatore e la sua scarsa voglia di lasciare la Juventus per la Roma hanno frenato le trattative a riguardo. E allora, alla luce di questi ostacoli, è possibile che la strategia juventina abbia cambiato indirizzo negli ultimi giorni. Con il Pipita che potrebbe clamorosamente restare a Torino agli ordini di Sarri. Certo Lukaku arriverebbe come titolare e l'argentino inizierebbe indietro nelle gerarchie. Ma il rapporto, e soprattutto il passato, del giocatore con Maurizio Sarri parla chiaro. E nel corso della stagione i ruoli, a seconda del rendimento, potrebbero anche clamorosamente cambiare.