La Juve celebra Buffon: "Questi 17 anni sono stati un privilegio un1co"

Al termine della conferenza stampa in cui Gigi Buffon ha ufficializzato il suo addio alla Juventus e alla Nazionale italiana, la società bianconera ha pubblicato un video in onore del portiere bianconero: "Non possiamo che dirti una sola parola, Capitano: grazie. Tutti questi anni insieme a te, Gianluigi Buffon, sono stati un privilegio #UN1CO". All'interno del video una serie di frasi in inglese a tema "Numero 1": "Nessuno difenderà la maglia come te. Nessuno volerà come te. Nessuno ci esalterà come te. Nessuno salverà l'impossibile come te. Nessuno ci unirà come te. Nessuno ispirerà gli altri come te. Nessuno sarà un portiere come te. Nessuno sarà come te. Numero 1, Un1co".