La Juve cerca un 9, Toni consiglia: "Kane bomber vero, ma è Gabriel Jesus la spalla top di CR7"

Da Harry Kane a Mauro Icardi, passando per Timo Werner, Erling Haaland e Gabriel Jesus: la Juventus, ormai è chiaro a tutti, cerca un nuovo numero 9 per la prossima stagione. Proprio per individuare il partner migliore di Cristiano Ronaldo, Tuttosport questa mattina ha intervistato il campione del mondo Luca Toni, uno che di gol se ne intende sicuramente parecchio: "Kane è un centravanti vero, prestante, che riempie l'area come pochi altri. Icardi è cresciuto nel PSG, ma fuori area deve fare meglio. Haaland ha avuto un impatto super, bisogna vederlo tra tre anni. Werner sta spingendo il Lipsia, ma deve ancora dimostrare tanto. Gabriel Jesus invece è meno killer, ma apre spazi e fa assist".

Quale tra questi vedrebbe meglio al fianco di CR7 quindi?

"Dico proprio Gabriel Jesus, sarebbe lui la spalla ideale di Cristiano Ronaldo. CR7 non è un centravanti puro, ma è quello che alla fine segna di più e deve fare più gol. Un bomber troppo bomber alla Kane non è detto che si trovi a meraviglia con lui. Gabriel al City segna ma fa anche segnare molto, ha soltanto 22 anni e sarebbe a mio avviso il partner perfetto per portoghese".