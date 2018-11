La Juve chiude la pratica Cagliari: 3-1 di Cuadrado, assist di Ronaldo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus chiude la pratica Cagliari: a tre minuti dal novantesimo, è Juan Cuadrado a siglare il 3-1 bianconero. La rete arriva su una ripartenza bianconera, guidata da Cristiano Ronaldo, bravo e non egoista nel servire l'accorrente Cuadrado anziché puntare in solitaria Ceppitelli. A tu per tu con Cragno, il colombiano non sbaglia e fissa il risultato sul 3-1.