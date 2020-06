La Juve continua la sua marcia e stende il Genoa. Dybala MVP, Pjanic assicura il massimo

Parte sonnacchiosa, poi accelera e stende il Genoa. La Juventus di Maurizio Sarri non fa prigionieri in campionato, vince 3-1 a Marassi e si riporta a +4 sulla Lazio in classifica. Anche se, assicura il tecnico di Figline, i suoi ragazzi non hanno visto la partita dei biancocelesti. Poco turnover, tanto Paulo Dybala: l'argentino, a segno ancora una volta pochi minuti prima del raddoppio firmato Cristiano Ronaldo, è l'uomo in più e nuovamente il migliore in campo della Vecchia Signora in questo (ri)avvio di campionato. Con lui, cresce Bentancur, che conferma di poter rappresentare il futuro del centrocampo bianconero, anche se sembra dare il meglio da mezzala. E Miralem Pjanic? C'è anche lui, tranquillo pur senza parlare con Sarri in questi giorni. Perché, assicura, il bosniaco, fino alla fine assicurerà ai colori bianconeri il massimo che può dare.