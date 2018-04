La Juve del dopo Buffon. Szczesny sarà il titolare, Marchetti il secondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buffon ha praticamente dato l'addio al sogno-Champions, appena gli obiettivi saranno chiari (o presi, quindi campionato e Coppa Italia) dovrebbe salutare pure il calcio. In questo caso, Szczesny diverrà il numero uno e dietro a lui, come secondo, l'identikit di usato-sicuro porta all'ormai ex Lazio Federico Marchetti (35 anni). Arriverebbe a zero, non darebbe noie alla titolarità di Szczesny e offrirebbe esperienza se necessaria. Altri profili? Si è parlato di Mirante (cresciuto nella Juve, quindi in chiave Lista Champions), di Consigli (anche se ha rinnovato) e pure di Audero (Venezia), che però dovrebbe continuare ad andare a giocare. Meret (dell’Udinese) è sempre sullo sfondo. Si era parlato anche di Oblak (Atletico Madrid), ma ha una clausola rescissoria di 100 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.