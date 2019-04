La Juve del futuro. Dopo il sondaggio per Zaniolo, Paratici alla finestra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato della Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League. Al netto del rosso di bilancio figlio proprio dell'investimento fatto per assicurarsi CR7 - si legge - l'idea è inserire (almeno) un giocatore importante per reparto. In questo senso, sul fronte italiano i vertici bianconeri non hanno perso tempo per Nicolò Zaniolo, guarda caso uno dei nomi del famoso bigliettino di Paratici... A fari spenti un sondaggio con la Roma è stato già fatto, a Torino non vogliono incidenti diplomatici ma la partita è aperta. Se dalle parti di Trigoria dovessero aprire a una cessione, è chiaro che alla Juve rimescolerebbero in fretta le carte.