La Juve di CR7, la Juve di Bernardeschi. Non di Dybala: il 33 supera il 10

È la Juve di Cristiano Ronaldo, è la Juve di Federico Bernardeschi. Il 3-0 all’Atletico Madrid, da un lato, ricorda quel che tutti sapevamo: il portoghese vive per questa competizione, lo ha ribadito ieri sera prendendo per mano la Vecchia Signora e issandola in alto con la sua tripletta. Dall’altro, ha rinverdito un concetto già espresso a inizio stagione: Berna non è più un ragazzino e non è neanche un’alternativa. Quando serve, risponde presente. Imita il maestro, con la rovesciata. Trascina i bianconeri, con classe, grinta e fisico.

Una buona notizia per tutti, meno che per Paulo Dybala. Parlare di bocciatura per il 10 argentino è esagerato e prematuro: per caratteristiche era il giocatore meno adatto ad affrontare l’Atletico di Simeone, il discorso potrebbe anche finire lì. Però è vero, ancora una volta, che Dybala in questa Juve è in perenne discussione e mai nell’undici tipo. Spesso per meriti altrui: il feeling con Ronaldo è tanto sbandierato quanto precario, ma il portoghese non può non giocare. Magari potrebbe non farlo Mandzukic, ma quello è un capitolo a parte. Il dualismo Dybala-Bernardeschi, in fin dei conti, è quasi naturale, nonostante le differenze tra i due vi siano. Entrambi mancini, entrambi fantasisti, entrambi potenziali tuttocampisti, come Allegri ha definito la Joya. L’ex Fiorentina, però, può esserlo anche più di Dybala. E quando la partita conta non si fa schiacciare dal peso del pallone.