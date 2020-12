La Juve di Pirlo diventa grande al Camp Nou: Barcellona travolto, 3-0 e primo posto

Juventus batte Barcellona 3-0: doppietta di Ronaldo, gol di McKennie.

Alla quindicesima occasione, la Juventus gioca una partita da grande, anzi grandissima squadra. I bianconeri travolgono il Barcellona al Camp Nou dal primo all’ultimo minuto; Andrea Pirlo, dopo il derby, vince anche il primo big match nella sua carriera da allenatore. In Catalogna funziona tutto bene, per Cristiano Ronaldo & Company. Il portoghese vince in casa dell’eterno rivale Lionel Messi, fiammella di una squadra che è il fantasma della sua gloria passata. La Vecchia Signora stavolta non soltanto vince, ma convince anche: compatta, aggressiva, cattiva quel che serve come Weston McKennie che segna in sforbiciata nel tempio di Ronaldinho e di Cruijff. Letale ma anche capace di essere bella: le due fasi girano senza intoppi, le transizioni sono perfette. La Juve si porta subito avanti, poi raddoppia, infine gioca al gatto con lo spaurito topo e porta a casa un risultato che regala il primato (stessi punti, miglior differenza reti negli scontri diretti) e qualche conferma che la strada intrapresa forse è quella giusta. Dopo tante incertezza, se i risultati sono questi, forse si può iniziare a togliere il cartello work in progress dalla Continassa.

LE SCELTE INIZIALI: MORATA-RONALDO, GIOCA BUFFON - Come da previsioni, Pirlo rispolvera la coppia d’attacco formata da Morata e Ronaldo. A centrocampo ecco il quasi inedito duo Arthur-McKennie, con Cuadrado e Ramsey larghi in fase difensiva. Danilo-Alex Sandro terzini. Nel Barça, diverse novità rispetto all’undici che ha perso col Cadice: Pedri e Trincao giocano in attacco con Messi e Griezmann. C’è anche l’ex Pjanic.

RONALDO ESULTA SUBITO A CASA DI MESSI - La Vecchia Signora parte forte, anzi fortissimo. Senza nulla da perdere, i ragazzi di Pirlo iniziano la partita all’attacco. Danilo sfiora la porta con un bolide da fuori area, poi sale in cattedra Cristiano Ronaldo. Il portoghese va a terra contro Araujo e si conquista il rigore: lo batte centrale e segna l’1-0 che sblocca la gara dopo solo 13 minuti. È la prima rete di CR7 al Camp Nou contro Messi in Champions League, un altro capitolo dell’eterna sfida tra i due calciatori più forti dell’era moderna.

MCKENNIE CI HA PRESO GUSTO: 2-0 USA - Frastornato dall’avvio dei bianconeri, il Barça s’affida proprio a Messi per cercare la reazione. Ma arriva la mazzata: Ramsey manovra da sinistra a destra, McKennie apre sulla fascia dove Cuadrado serve un cross dei suoi. Lo chiude proprio il centrocampista statunitense, con elegante e potente sforbiciata che lascia di sasso ter Stegen. 2-0 della Juve al Camp Nou, l’impresa sembra a portata, anche perché la reazione barcelonista non fa male e il risultato resta quello all’intervallo. Serve un gol per il primato.

LO SEGNA RONALDO - La ripresa inizia con un tiro di Messi, parato senza problemi da Buffon. Poi la Juve torna in cattedra: la palla finisce in area e viene respinta da Lenglet con la mano. Di primo acchito, l’arbitro non concede il penalty (e Ramsey impegna ter Stegen), poi il VAR lo richiama al monitor e non ci sono dubbi. Il francese meriterebbe anche il secondo giallo ma non se lo vede comminato, dal dischetto si presenta ancora Ronaldo, che questa volta spiazza il portiere tedesco e sigla il 3-0.

POKER SFIORATO, NO ALLA REMUNTADA - Gli ospiti “rischiano” di dilagare, la rete del poker porterebbe la firma di Bonucci, che corregge da due passi in rete un tocco di Ronaldo su corner. Tutto annullato, perché il viterbese era in posizione di fuorigioco. Stessa sorte per il rigore che vorrebbe il Barça pochi minuti dopo: De Ligt stende Griezmann in area, ma il piccolo diavolo transalpino è anche lui in offside.

Il tabellino

BARCELLONA-JUVENTUS 0-3

(13’ e 52’ Ronaldo, 20' McKennie)

Ammoniti: 26’ Alba, 31’ Lenglet, 60’ Umtiti, 78’ Puig nel Barcellona. 28’ Ramsey, 53’ Morata, 69’ Danilo nella Juventus.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo (82’ Mingueza), Lenglet (55’ Umtiti), Jordi Alba (55’ Firpo); Pjanjc, De Jong; Trincao (46’ Braithwaite), Messi, Pedri (66’ Puig); Griezmann. Allenatore: Ronald Koeman.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado (85’ Cuadrado), Arthur (71’ Bentancur), McKennie, Ramsey (71’ Rabiot); Morata (85’ Dybala), Ronaldo (90’+1 Chiesa). Allenatore: Andrea Pirlo.