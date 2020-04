La Juve di Sarri a due velocità: inizio travolgente, poi qualche sconfitta di troppo

Nessuno potrà mai dire se il progetto tecnico di Sarri al suo primo anno alla Juve ha funzionato o meno. L’emergenza Coronavirus ha congelato la stagione nel momento decisivo, in quel mese di marzo cui dava solitamente appuntamento il suo predecessore Massimiliano Allegri per tirare le somme. Con il lungo stop anche la ripresa del campionato sarà difficilmente significativa per un giudizio incondizionato. Chiaramente molto dipenderà da come la squadra si approccerà agli impegni restanti, e soprattutto ai risultati: quelli che in casa Juve contano più di ogni altra cosa.

L’inizio dell’era Sarri era stato piuttosto sorprendente. Basti pensare che la prima sconfitta stagionale è arrivata solo al 7 dicembre, senza badare al cambio di filosofia con l’arrivo del nuovo allenatore, l’infortunio di un leader assoluto come Giorgio Chiellini e l’inserimento (in qualche caso forzato) dei nuovi arrivati.

Due invece gli appunti mossi nei confronti dell’allenatore negli ultimi tre mesi di campo. La squadra non è mai riuscita a dare continuità a prestazioni brillanti con il gioco che ci si attendeva con l’arrivo di Sarri; e le cinque sconfitte stagionali, oltre che ai tanti gol subiti, hanno fatto scattare troppe volte il campanello d’allarme in un ambiente poco abituato ai passi falsi negli ultimi anni.

La gara di ritorno degli Ottavi di Champions con il Lione, dopo la sconfitta dell’andata, avrebbe rappresentato verosimilmente il primo spartiacque dell’annata juventina. Adesso, alla ripresa, sarà come cominciare una nuova stagione. E immaginando gli impegni decisivi ravvicinati sarà più la mentalità da Juve a recitare un ruolo determinante nella percezione del rendimento di Sarri al suo primo anno in bianconero.