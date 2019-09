La Juve di Sarri, l'obiettivo Champions e altre quattro esclusioni sicure

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Certi “problemi” la Juventus li ha inseguiti per anni. Dopo essersi rialzata da quella maledetta estate del 2006, passo dopo passo, ha vissuto una continua ascesa, caratterizzata da programmazione e sviluppo. Fino a quei “problemi” che solo i top club europei possono ritrovarsi a dover gestire, ovvero avere a che fare con una rosa di soli campioni di caratura internazionale che sarebbero titolari inamovibili in qualunque altro contesto. Un passaggio chiaro, non banale, che fa da preludio a quanto potrebbe presto sorprendere, ancora più di quanto lo abbiano fatto le esclusioni eccellenti dalla lista Champions.

Madrid, Wanda Metropolitano: il 18 settembre a Maurizio Sarri toccherà fare le scelte più scottanti, decisamente poco piacevoli. Se per l’esclusione dalla lista Champions bisognava tenerne fuori tre (l’infortunato Chiellini, Mandzukic ed Emre Can), a Madrid bisognerà farne accomodare in tribuna ben quattro, a fronte dei diciotto posti disponibili in distinta. E anche in questo caso, neanche a dirlo, si tratterà di esclusioni eccellenti. Preventivabile, al momento, solo il terzo portiere (Pinsoglio) e l'infortunato De Sciglio. Gli altri dovranno venir fuori da scelte ponderate, magari anche dolorose, del tecnico bianconero.

A rischiare la tribuna, all’esordio stagionale in Champions, dovrebbe essere due impelagati verosimilmente da tre ballottaggi: Rugani e Demiral in difesa, Bentancur e Matuidi centrocampo, Bernardeschi e Dybala in attacco. C’è tempo per riflettere, e anche una partita di mezzo al Franchi contro la Fiorentina, ma difficilmente i dubbi di Sarri si allontaneranno da questi ballottaggi. “Problemi” da top club, insomma. Perché se fino a poco tempo fa la Juve poteva considerarsi sulla scia delle più grandi società europee, adesso è lei a guidare il gruppo. Puntando dritto al tetto d’Europa.