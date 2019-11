La Juve, Dybala e il piano per restare. Con un occhio verso Mourinho

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando di Paulo Dybala, si può dire che sia cambiato tutto rispetto ad agosto. Tutto tranne il suo contratto con la Juventus fino al 2022. Fabio Paratici e Jorge Antun, il rappresentante del numero 10 argentino, sono sempre in contatto. Azzerata l’ultima estate, dove la Joya è stata a un passo dalla cessione - scrive oggi Tuttosport - alla Continassa stanno valutando un piano per blindare l’ex Palermo.

100 milioni - Un appuntamento per il rinnovo - si legge - non è ancora stato fissato, ma probabilmente le parti cominceranno a parlarne seriamente a inizio 2020. Nel calcio tutto può cambiare in fretta e il ritornello del ds juventino Paratici non cambia. Di sicuro, a conti fatti, non aver ceduto Dybala in agosto è già una vittoria economica per la Juventus. Nelle piazze europee sono convinti che la quotazione della Joya tornerà a sfondare i 100 milioni e che il Tottenham si farà ancora sotto. L’unica certezza è che stavolta servirà una super offerta a tre zeri per indurre la Juventus e Dybala a cambiare i piani per il futuro.