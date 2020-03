La Juve, Dybala e il rinnovo. L'agente dell'argentino attende un segnale dal club

vedi letture

Da elemento da cedere sul mercato a fattore determinante in campo. La parabola di Paulo Dybala in questa stagione juventina è assolutamente chiara a tutti. Ciò che rimane da capire è il futuro della Joya. Come ricorda il Corriere dello Sport il contratto dell’argentino è in scadenza nel giugno 2022, con un rinnovo fino al 2024 che potrebbe presto arrivare, sia per la volontà dell’attaccante di rimanere a Torino sia per quella della società bianconera di evitare pericolose intromissioni da parte di altri club (leggi PSG) con l’avvicinamento alla scadenza attuale.

Per questo motivo Jorge Antun, agente di Dybala, attende solo una chiamata dalla Juventus per avviare la trattativa che sul piano degli emolumenti potrebbe vedere anche una revisione dell’attuale ingaggio da 7,5 milioni di euro.