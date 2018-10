La Juve e altre due big europee su Doan, talento nipponico classe '98

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono tre big europee sulle tracce di Ritsu Doan, stellina giapponese classe '98. In forza al Groningen, il calciatore sbarcato in Europa nel 2017 si sta mettendo in evidenza in Eredivisie e - scrive il tabloid 'Daily Mirror' - ha attirato le attenzioni di Manchester City, Juventus e Atletico Madrid. I citizens, in particolare, sembrano interessati al ragazzo e sono pronti già a gennaio a presentare un'offerta da 5 milioni di sterline.