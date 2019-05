La Juve e il possibile dopo Allegri: per Mediaset è viva l'idea Deschamps

© foto di Imago/Image Sport

Sportmediaset fa il punto sul possibile futuro della Juventus del dopo Massimiliano Allegri. Chiaramente impensabile che la Vecchia Signora si faccia trovare impreparata, per questo il club sta vagliando le possibilità per il futuro. La società sta pensando da tempo a Didier Deschamps: sarebbe un ritorno, dopo le esperienze da giocatore e da tecnico in B. Tanti rimpianti, adesso dopo la vittoria del Mondiale è una prospettiva che affascina tutti.