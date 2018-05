La Juve e il rebus Allegri: c'è l'Arsenal. E Agnelli vuole Ancelotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risolverà, in una direzione o nell'altra, il suo futuro a capitolo campionato archiviato, Massimiliano Allegri. C'è pure la Coppa Italia con la finale contro il Milan, ma è chiaro che il domino degli allenatori è partito e tra un grande addio e l'altro, club e tecnici non vogliono perdere tempo. Sicché a breve si terra l'atteso summit tra l'allenatore, Marotta e Paratici, per decidere il futuro.

Allegri e il dopo Wenger La strada della separazione non è da escludere, anche se non certa. In caso d'addio, però, l'Arsenal è una pista calda. Allegri da tempo ambisce a un'esperienza in Premier League e fonti contattate da Tuttomercatoweb.com confermano l'interesse dei Gunners per l'italiano che sarebbe tra i primissimi nomi per il dopo Arsene Wenger.

Agnelli sogna Ancelotti E l'eventuale dopo Allegri? Andrea Agnelli ha un sogno. Riportare a casa Carlo Ancelotti. Perché ritiene che la Juventus, adesso, abbia bisogno di un allenatore con pedigree europeo. Uno che abbia già vinto in Europa e che possa permettere alla Juventus di fare il salto in avanti anche in Champions League.