La Juve e il rebus Allegri. Per un'eredità più pesante di quella di Conte

Come sostituire, eventualmente, Massimiliano Allegri? E' la domanda che i vertici dalla Juventus hanno cominciato a porsi già da qualche settimana. Non che l'addio del tecnico livornese sia scontato, anzi. L'ex Milan ha altri due anni di contratto ed è per distacco l'allenatore più pagato della Serie A. Ma scontata ( Clicca qui per approfondire) non è nemmeno la sua permanenza e quindi è meglio prevenire. Analizzando nomi e occasioni, necessità e ambizioni.

La scelta per una eventuale sostituzione non è semplice. Perché la Juventus non è quella che doveva scegliere l'allenatore dopo l'addio a sorpresa di Antonio Conte: è una squadra molto più forte e più consapevole della sua forza. E' una squadra che deve quasi obbligatoriamente vincere in Italia, ma andare anche oltre puntando a quella Champions League che con Allegri, fino a questo momento, è stata solo sfiorata.

E per vincere la Champions forse il tecnico in rampa di lancio ma senza troppa esperienza europea - come Simone Inzaghi o Massimo Carrera - potrebbe non bastare. Due candidature forti, importanti, due tecnici che alla Juventus potrebbero sicuramente far bene, ma che non hanno il pedigree dei migliori allenatori d'Europa. Ecco perché non si può escludere nulla, nemmeno Carlo Ancelotti (c'è già stato un sondaggio) o Zinedine Zidane: giovane, juventino e con un cammino in Champions ancora immacolato. Il francese sarebbe il profilo perfetto.