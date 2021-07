La Juve e il rinnovo di Dybala: è una priorità. Dopo il 15 luglio il suo agente sarà in Italia

Il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, è atteso in Italia dopo il 15 luglio. L'attaccante argentino, rientrato a Torino dopo le vacanze, col ritorno di Allegri è di nuovo al centro del progetto Juventus, che ora vuole rinnovargli il contratto in scadenza nel 2022.

Appena arriverà il suo procuratore in Italia, scrive la 'Gazzetta dello Sport', inizieranno quindi i colloqui ufficiali per dare il via a una trattativa che si era interrotta lo scorso autunno, e che da quel momento in poi non è più formalmente ripartita.