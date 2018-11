La Juve e la Champions. Sul podio per i bookies ma è più City che Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Il Barcellona è la favorita per la Champions". A dirlo è stato ieri Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus che ha poi ammesso che la società bianconera è tra le quattro favorite per la vittoria della massima competizione europea. I bookmakers (quote aggiornate alle 18:00 del 2 novembre), la pensano però diversamente. In testa c'è il Manchester City di Pep Guardiola. Nonostante il nuovo ko di Kevin De Bruyne, i Citizens sono considerati in pole per l'eventuale prima storica vittoria della Champions. Poi, Juventus e Barcellona si spartiscono, a seconda dello scommettitore, la seconda piazza. A seguire, Bayern Monaco e Liverpool, coi Reds leggermente avanti mentre è dietro il Real Madrid, che si alterna tra il sesto e il settimo posto con il Paris Saint-Germain.

BetClic

Manchester City 5.50

Barcellona 6.00

Juventus 6.50

Bayern Monaco e Liverpool 10.00

Snai

Manchester City 5.50

Juventus e Barcellona 6.00

Bayern Monaco e Liverpool 9.00

Sisal

Juventus e Manchester City 5.50

Barcellona 6.00

Liverpool 9.00

BWin

Manchester City 5.25

Juventus e Barcellona 6.00

Liverpool 9.00

WilliamHill

Manchester City 5.00

Barcellona 6.00

Juventus 6.50

Bayern Monaco e Liverpool 9.00

Bet365

Manchester City 5.50

Barcellona 6.00

Juventus 7.00

Bayern Monaco e Liverpool 10.00

888Sport

Manchester City 5.25

Barcellona 6.00

Juventus 6.50

Bayern Monaco e Liverpool 10.00