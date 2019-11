© foto di www.imagephotoagency.it

Un'eventualità a cui Cristiano Ronaldo non è propriamente abituato. Nasce anche da qui la sua reazione rabbiosa di ieri sera contro il Milan, quando il tecnico Maurizio Sarri lo ha richiamato in panchina al 55' per far spazio a Dybala. Panchina che il portoghese non ha neanche visto, dal momento che è rientrato direttamente negli spogliatoi lasciando pure lo stadio prima della fine. Come detto CR7, spiega la Gazzetta dello Sport, non è affatto abituato ad esser sostituito: nell'ultima stagione a Madrid è successo 7 volte, mentre negli anni precedenti, dal 2007 in poi, al massimo 5. Lo scorso anno con Allegri, invece, soltanto 2 volte.

Un altro dato rilevante riguarda il quando, ovvero il 55esimo: negli ultimi 10 anni CR7 è stato tolto dal campo prima dell'ora di gioco soltanto in 9 occasioni.