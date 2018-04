La Juve e la remuntada Real. 49 precedenti impossibili e l’esempio Barça

Una missione impossibile. O quasi. La Juventus andrà al Santiago Bernabeu cercando una vittoria che entrerebbe di fatto negli annali della storia recente del calcio internazionale. Infatti, soltanto il Barcellona è riuscito a vincere con oltre tre gol di scarto: era il novembre del 2015 e una doppietta di Luis Suarez oltre ai gol di Andres Iniesta e di Neymar surclassarono i Blancos. Ed è sempre dei catalani l'impresa precedente ma serve andare al 2005 per trovare il 3-0 firmato da Samuel Eto'o e da due gol di Ronaldinho. I blaugrana sono gli ultimi, inoltre, ad essere riusciti in una storica rimonta, proprio nella Champions dell'ultima stagione quando Lionel Messi e compagni ribaltarono il ko per 4-0 in casa del Paris Saint-Germain. Un record che la Juventus vorrebbe, più che potrebbe, battere, sarebbe quello di essere la prima formazione nella storia recente delle coppe europee a ribaltare un 3-0 giocando la seconda gara lontano dalle mura amiche, mai riuscito nei 49 precedenti analoghi. Per questo il quasi è una flebile speranza. Un miraggio. Una missione impossibile.