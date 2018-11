La Juve è mobile: Allegri valuta cambio modulo. Con almeno due certezze

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic dovrebbe farcela, Sami Khedira meno. Massimiliano Allegri, nel dubbio, pensa comunque a cambiare modulo. La Juventus vive un momento di incertezze a centrocampo: Bentancur e Matuidi sono le uniche certezze, il bosniaco e il tedesco lavorano per esserci contro la SPAL. Pochi giorni dopo, però, c'è il Valencia. Ed è anche questione di priorità: col 3-4-3 la Juventus ha bisogno di un centrocampista in meno, senza spremere i rientranti.

CAMALEONTE -

Si attendono certezze. A livello fisico dai giocatori di cui sopra, ma anche da chi tornerà dopo un viaggio interconinentale. Dybala, Douglas Costa, Cuadrado: la lista è lunga. E non si può prescindere dalle condizioni fisiche dei diretti interessati. Il 3-4-3, già visto contro lo Young Boys, sarebbe l'ennesima incarnazione anche in campionato di una squadra che ha nella variabilità tattica uno dei suoi punti di forza. Con una certezza: Cristiano Ronaldo. Anzi due, visto che di sicuro in attacco ci sarà Mario Mandzukic assieme al campione portoghese. Perché la Juve è mobile, i due titolarissimi un po' meno.