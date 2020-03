La Juve fa da apripista: accordo tra giocatori e società per la riduzione degli stipendi

vedi letture

La Juventus è la prima società a trovare un’intesa con allenatore e giocatori della prima squadra per la riduzione degli stipendi di fronte allo stop delle attività per via dell’emergenza Coronavirus. Un atto di responsabilità da parte dei tesserati bianconeri, che allevieranno il club di circa novanta milioni per il periodo che intercorre da marzo a giugno. L’accordo, che non esclude una rinegoziazione in caso di ripresa della stagione, sarà perfezionato individualmente nei prossimi giorni.

I bianconeri fanno dunque da apripista nel mondo del calcio, e dello Sport in generale, dopo aver dato il via (anche qui per primi) a una raccolta fondi per sostenere gli ospedali. Nello specifico, l’obiettivo della squadra juventina, insieme alla società, è quello di sostenere la prima linea sanitaria di Torino e del Piemonte impegnata a contenere il virus: di trecentomila euro la cifra con la quale i bianconeri hanno deciso di spingere l’iniziativa.