La Juve fa quel che le riesce meglio: domina e poi si fa male da sola

Fonte: Inviato a Torino

Fino all’ottantaseiesimo tutto bene. Poi, la Juventus ricade in un vizio che ha tutte le parvenze di una brutta abitudine, per i bianconeri. Nel 2-1 contro il Manchester United, in fin dei conti, la Vecchia Signora fa quello che le riesce meglio. Nel bene e nel male. Dominare la partita. E addormentarsi. È una squadra dalla doppia identità, sotto questo punto di vista. Annichilisce l’avversario, e poi si fa male da sola. Questa sera possiamo anche toglierci il dubbio: il 2-1 del Manchester United arriva prima grazie a un fallo ingenuo di Matuidi, poi con una carambola tra Bonucci e Alex Sandro. La prestazione del numero 19, in ultima analisi, è lo specchio della Juve e della serata: meravigliosa e poi autolesionista. Un lancio da favola e una deviazione: il meglio e il peggio del repertorio. Non siamo al dramma: la Juve è ancora prima ed è ancora padrona del suo destino. Deve imparare a chiudere le partite. E deve reagire a una botta psicologica che, con un calendario complicato nell’immediato in Serie A, non sarà certo d’aiuto.