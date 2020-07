La Juve fallisce il match point Scudetto, Cucchi: "Squadra involuta e lenta"

La Juventus fallisce il primo match point Scudetto e clamorosamente perde contro l'Udinese per 2-1. Fioccano subito le reazioni a caldo anche sui social network, come quella del commentatore Riccardo Cucchi su Twitter. "Involuta e lenta, la Juventus non chiude il campionato. Tre punti d'oro per i friulani".