La Juve gioca d'anticipo: prenotati 5 giocatori per la prossima stagione

La Juventus ha già le idee chiare in vista della prossima stagione e ha individuato da tempo gli obiettivi per rinforzare la rosa e tentare nuovamente l'assalto all'agognata Champions. Tuttosport sottolinea che i bianconeri "giochino d'anticipo" rispetto alle rivali, un aspetto che è stato la vera forza nelle ultime stagioni. Già presi Emre Can, Caldara e Spinazzola, il club torinese stringe per Perin e Darmian e potrebbe togliere dal mercato il terzino Alex Sandro, pronto a rinovare.