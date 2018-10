La Juve ha fretta: pronto l'assalto a Pogba già a gennaio

© foto di Imago/Image Sport

La Juventus ha fretta e vuole il ritorno di Paul Pogba. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la società bianconera vuole approfittare del momento che il centrocampista francese vive in casa Manchester United. Il rapporto con Mourinho è ai minimi termini, e le prestazioni del club non entusiasmano. Pronto l'assalto già a gennaio, diversa la situazione di De Gea, che vive una situazione simile ma non è un obiettivo prioritario della Vecchia Signora.