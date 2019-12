La Juve ha l'HDR in attacco. Ma non lo userà (quasi) mai dal primo minuto

Fonte: inviato a Leverkusen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid aveva la BBC, il Barcellona la MSN. La Juventus avrebbe la sua. HDR. Higuain-Dybala-Ronaldo: riordinateli come volete, ma la sigla è mutuata dal mondo della fotografia. Chiunque abbia uno smartphone la conosce. E di solito non l’apprezza fino in fondo. Un po’ come Maurizio Sarri, che il suo tridente delle meraviglie lo coccola e stasera lo ha mandato in campo anche per mezz’ora. Da quel punto in poi, i bianconeri hanno passeggiato sul Bayer Leverkusen. Ma l’esperimento non cambia i piani del tecnico toscano: quei tre lì, così strepitosi e anche così pesanti da sostenere per il resto della squadra, non si possono tenere in campo dal primo minuto.

Sono situazioni di contrattacco? In effetti, dopo un primo tempo a corrente alternata, la Juventus si era già resa pericolosa prima dell’ingresso di Dybala, con un Bernardeschi che sembrava aver ritrovato la verve. E invece era solo il Bayer che andava sfaldandosi. Lo abbiamo rivisto con gli occhi di Sarri, e ovviamente ha avuto ragione lui. Mai dal primo minuto? Mai dire mai, però come arma a partita in corso, leggendo nelle pieghe di una sfida, questa HDR sembra un’arma impropria. La sigla prenderà piede?