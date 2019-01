La Juve portoghese rimonta la Lazio: 2-1 all'Olimpico, la capolista vola

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio-Juventus 1-2: 59' (aut.) Emre Can, 79' Cancelo, 89' (rig.) Ronaldo

La più bella Lazio della stagione non basta a fermare l'inarrestabile marcia della Juventus. I bianconeri soffrono, vanno sotto per la sfortunata autorete di Emre Can ma ribaltano una sfida complicata grazie ai cambi di Allegri. Decisivi Bernardeschi e Cancelo, il gol-vittoria lo firma Cristiano Ronaldo dal dischetto.

LE FORMAZIONI - Tante assenze per i capitolini, soprattutto in difesa, dove mancano Acerbi (squalificato) e Luiz Felipe. Inzaghi sceglie il 3-5-2 con un trio arretrato inedito, composto da Wallace, Bastos e Radu. Inedita anche la posizione di Parolo, che agisce sulla corsia destra, mentre davanti Correa supporta Ciro Immobile. Max Allegri risponde con il 4-3-3: scelte confermate per il mister toscano, che schiera Rugani in difesa ed Emre Can a centrocampo. Douglas Costa completa il tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo.

TANTA LAZIO, JUVE IN AFFANNO - Il primo tempo è tutto di marca capitolina. I padroni di casa aggrediscono e occupano bene gli spazi, impedendo alla capolista di mettere in mostra tutto il potenziale a disposizione. La Lazio però non riesce a concretizzare la netta supremazia territoriale e a sbloccare il risultato. Eppure le occasioni non mancano alla squadra di Inzaghi: Wallace manca clamorosamente la deviazione di testa da ottima posizione, Szczesny salva su Luis Alberto e Parolo. Quando il portiere polacco è superato, ci pensa Rugani a negare la gioia del gol a Immobile quasi sulla linea. I bianconeri danno l'impressione di essere spenti e privi di idee: pesano l'assenza di Pjanic e l'infortunio di Bonucci, il regista difensivo costretto ad alzare bandiera bianca dopo mezzora di convivenza con il dolore alla caviglia.

VANTAGGIO MERITATO - Il dato all'intervallo è preoccupante: zero tiri verso la porta di Strakosha, mai impegnato da Ronaldo e soci. I bianconeri rientrano in campo con un altro piglio e sfondano un paio di volte a sinistra con Douglas Costa e Alex Sandro. La formazione di casa regge l'urto e quando attacca è sempre pericolosa. Luis Alberto sfiora il palo alla destra di Szczesny, poi pennella il corner che trova la deviazione vincente (e sfortunata) di Emre Can. Un vantaggio assolutamente meritato.

CAMBI VINCENTI - La Juventus accusa il colpo, mentre gli avversari provano ad approfittarne e sprecano, con Immobile, una clamorosa chance per il raddoppio. Luis Alberto e Milinkovic-Savic ci provano dalla distanza senza centrare lo specchio. Allegri, preoccupato, inserisce Bernardeschi e Cancelo, passando al 4-4-2 nel tentativo di raddrizzare la situazione. E proprio i due nuovi entrati confezionano il gol del pareggio, di fatto alla prima occasione: l'azzurro va via a Bastos sulla sinistra e serve Dybala, il cui tiro viene respinto da Strakosha e raccolto da Cancelo, freddissimo a depositare in fondo al sacco. Ancora una volta, la qualità della panchina della capolista fa la differenza.

LULIC INGENUO, CR7 NON PERDONA - L'equilibrio regna sovrano, il pareggio sembra ormai inevitabile. Ma Bernardeschi è fresco e ha ancora forze per accelerare; in area, Lulic trattiene ingenuamente Cancelo a palla lontana, costringendo Guida a concedere il calcio di rigore. Ronaldo si presenta dal dischetto e stavolta non sbaglia, riscattando l'errore commesso contro il ChievoVerona. Altri tre punti per la Juve, che vince anche nelle serate peggiori e vola a +11 sul Napoli.