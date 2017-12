La Juve in attesa dei soldi per Sandro. Poi l'all-in su Emerson Palmieri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La certezza che è maturata e si è pure radicata negli uffici di Giuseppe Marotta e di Fabio Paratici è che Alex Sandro lascerà Torino. Dopo il doppio rifiuto al rinnovo proposto dalla Vecchia Signora, la Juventus sta attendendo la proposta giusta dalla Premier League. Il Manchester United resta la pretendente più accreditata: è un espresso desiderio di Josè Mourinho e i contatti sono già stati presi con l'entourage. Fonti vicine al giocatore raccontano che Sandro non vede l'ora di provare l'esperienza inglese, con il Chelsea alternativa credibile, e concreta, ai Red Devils. La terza è in Francia, ovvero quel PSG onnipresente sugli spostamenti di tutti i big. Poi, il sostituto: in casa United, la Juventus non disprezza sia Matteo Darmian che Daley Blind ma il nome più caldo resta quello di Emerson Palmieri della Roma. Che, già da gennaio, dovrà pensare più a cedere che a comprare...