La Juve in HD funziona solo a tratti. Ma Dybala ha trovato continuità

Brescia-Juventus 1-2 (4' Donnarumma, 39' aut. Chancellor, 63' Pjanic)

E' stata una delle telenovele dell'estate. Non la Telenovela, colpa di Icardi. Ma di certo uno dei nomi che ha maggiormente e più a lungo fatto discutere per i possibili risvolti di mercato. Paulo Dybala è stato accostato al PSG, vicinissimo allo United prima e al Tottenham poi. Ma alla fine, per sua precisa volontà, è rimasto alla Juventus voglioso di giocarsi le proprie carte. E nelle ultime due partite, complici i tanti impegni e alcuni infortuni di troppo, Maurizio Sarri gli ha affidato le chiavi dell'attacco bianconero.

Contro il Verona, alla prima da titolare dopo tanto tempo, la Joya aveva mostrato buona verve, tanta voglia di divertirsi in campo e un buon atteggiamento nei confronti dei compagni. E pur non trovando la rete era risultato spesso e volentieri pericoloso, sorprattutto in fase di costruzione e rifinitura del gioco. Un po' quello che è successo pure ieri sera, nella fresca vittoria contro il Brescia in casa di Supermario.

Dybala è partito ancora una volta titolare, questa volta al fianco di Gonzalo Higuain. Andando così a ricomporre la coppia che tante soddisfazioni aveva regalto alla Juve nel recente passato. Nessuno dei due è riuscito a trovare la via della rete, fortuna per Sarri che ci ha pensato Pjanic a togliere le castagne dal fuoco, ma la prestazione di Dybala è stata ancora una volta positiva. Meno invece quella di Gonzalo Higuain, che pure non ha lesinato impegno e aiuto per la squadra. Ma la Joya ha dato qualcosa in più rispetto al connazionale. In termini di giocate, di produzione offensiva, di pericolosità e di spettacolo. Un Dybala ferito dalla situazione creatasi, indubbiamente, ma che è comunque riuscito ad entrare in campo con la testa sufficientemente sgombra per dar prova del suo repertorio. E Sarri, come confermato nel post partita, ha apprezzato le giocate del suo numero 10.