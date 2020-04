La Juve in prestito - Futuro certo per Kulusevski e Pellegrini, valutazioni su Romero

Due dei tre calciatori concessi in prestito dalla Juventus in Serie A sono quasi certi d’indossare la maglia bianconera già dalla prossima stagione. Su Dejan Kulusevski non ci dubbi: Fabio Paratici ha chiuso brillantemente il colpo quarantott’ore prima dell’apertura del mercato di gennaio, anticipando la concorrenza e assicurandosi uno dei prospetti più interessanti in Europa.

L’altro giocatore quasi certo di far rientro alla base bianconera è Luca Pellegrini. Il classe 1999, attualmente al Cagliari, dovrebbe essere uno dei due laterali mancini del prossimo anno, al di là della permanenza o meno di Alex Sandro, attualmente l’unico terzino sinistro puro a disposizione di Sarri.

Qualche valutazione in più, invece, va fatta su Cristian Romero. Il centrale difensivo in forza al Genoa, infatti, tornerebbe utile solo in caso di cessione di almeno un elemento in organico (Rugani il maggiore indiziato) ma bisogna anche fare i conti con delle buone offerte già rappresentate al club bianconero nell’ultima finestra di gennaio. Si deciderà con calma rispetto alle opportunità di mercato.