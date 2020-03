La Juve in prestito - Raffaele Spina sul treno della Spal, la crescita continua

Professione difensore. Dopo tre stagioni nelle giovanili della Juve ad alto livello, Raffaele Spina, classe 2002, prova a mettersi in vetrina nella Spal, tra Primavera e qualche allenamento in prima squadra, sotto gli occhi attenti di Gigi Di Biagio.

I bianconeri lo avevamo tesserato giovanissimo dopo le primissime apparizioni al Napoli, che lo aveva già lanciato sotto età in Under 15 senza vincolo pluriennale. A Torino, sponda bianconera, è cresciuto ulteriormente e la scorsa stagione ha vinto in Under 17 la Future Cup, il torneo giovanile più prestigioso d’Europa.

La scorsa estate la scelta di andar via, in prestito secco, alla Spal, così da trovare più spazio nel corso della stagione e giocare con continuità già al primo anno in Primavera. Aspettative non deluse: Spina ha collezionato finora quattordici presenze, nove delle quali da titolare. Un buon percorso per un giovane di prospettiva, da tempo nel giro delle nazionali giovanili e con un futuro tutto da scrivere.