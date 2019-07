La Juve, Kean e il nodo riacquisto. La situazione tra Arsenal e clausole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rientro in Italia di Fabio Paratici, che non seguirà la squadra in Cina, è il segnale che c’è ancora tanto da lavorare anche sul fronte del mercato, tra cessioni e altri colpi in entrata. Ma prima degli acquisti la Juventus deve sfoltire l’ampia rosa e fare cassa. Tra i bianconeri che in questi ultimi giorni hanno ricevuto più richieste spicca il nome di Moise Kean.

L'idea della Juventus - Il club - sottolinea Tuttosport - ha le idee chiare sul destino dell’attaccante classe 2000: prima di tutto il rinnovo del contratto, che va in scadenza nel giugno 2020, fino al 2024 con ritocco dell’ingaggio e poi il club bianconero è disposto alla cessione del bomber per dargli l’opportunità di avere più spazio e giocare con maggiore continuità. Con una postilla però: o prestito secco o l’inserimento della formula del riacquisto per non perdere il controllo di un giocatore che rappresenta un patrimonio.

L'idea dell'Arsenal - E sono proprio queste esigenze a rendere difficili le trattative: per esempio, secondo i media inglesi, l’Arsenal avrebbe presentato per Kean un’offerta da 35 milioni, la Juventus però insisterebbe per mettere nel contratto una clausola di riacquisto da 40 milioni che diventerebbe valida due anni dopo il trasferimento, come è accaduto - all’opposto - con Alvaro Morata. Ai Gunners però l’opzione non soltanto non interessa ma potrebbe anche far saltare la trattativa: il club londinese vuole investire sul bomber azzurro a lungo termine e sarebbe disposto ad incrementare l’offerta fino a 40 milioni di euro purché venga annullata la clausola.