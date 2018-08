La Juve, Marchisio e la rescissione: la spiegazione di Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi istanti prima del fischio d'inizio di Chievo-Juventus, l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta è tornato anche sulla decisione ufficializzata nella giornata di ieri di rescindere il contratto di Claudio Marchisio. Queste le sue dichiarazioni: "C’è stato un confronto rispettoso, abbiamo indicato questa direzione e lui ha deciso di optare per una nuova soluzione: il rapporto si è concluso in maniera corretta, noi siamo grati a lui per quanto fatto qui da noi. Il gioco del calcio, però, è fatto anche di queste dinamiche".

Marotta ha anche specificato che al momento l'accordo tra Marchisio e un altro club non è imminente. Non ci sono firme in arrivo, ma intanto il centrocampista 32enne ha cominciato a guardarsi intorno con la consapevolezza che gli interessamenti non mancano. La Ligue 1 al momento sembra la destinazione più probabile, col Monaco davanti a Nizza e Olympique Marsiglia. Ma attenzione anche alla Liga e alla MLS. Quest'ultima soluzione ha sempre affascinato Marchisio e adesso torna in auge, torna di moda nei giorni in cui Marchisio ha fatto una scelta coraggiosa e definitiva: dire addio al mondo Juventus dopo 25 anni.