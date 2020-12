La Juve migliore annichilisce il Barcellona: CR7-McKennie, 2-0 al 45'. Serve un altro gol

vedi letture

Aggressiva, convincente, letale. La miglior Juventus di questa stagione chiude in doppio vantaggio il primo tempo della gara contro il Barcellona: al 45’ il risultato del Camp Nou è 2-0 in favore della squadra di Andrea Pirlo. Decidono, per ora, i gol di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie. E, anche se servirebbe un’altra rete per centrare il primo posto, mancano 45 minuti per segnarla: se saranno come quelli del primo tempo, succederà.

CR7 esulta subito in casa di Messi, McKennie bissa - Che la serata sia buona lo si capisce subito: Danilo sfiora l’eurogol dopo pochi minuti. Al 12’ Ronaldo finisce a terra su contrasto di Araujo: rigore. Lo batte il portoghese, che supera Ter Stegen e per la prima volta segna al Camp Nou contro la sua nemesi in Champions League. Tempo sette minuti, e segna McKennie, che dopo il derby evidentemente ci ha preso gusto: gran sforbiciata su cross di Cuadrado. È 2-0, la reazione blaugrana si concretizza affidandosi sulle spalle di Messi, che nel finale protesta per un intervento ruvido in area di rigore dello stesso McKennie. Ma i tentativi catalani, tutti sullo stesso canovaccio, fruttano poco e non impensieriscono Buffon. Al 45’ troppa Juve per questo Barça.