La Juve non molla Chiesa: dall'idea Higuain alla resistenza di Commisso

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra Juventus e Fiorentina per Federico Chiesa. I viola alzano il muro ma i bianconeri non mollano, forti dell'accordo con il giocatore. Non sarà una trattativa breve, ma la Juve continua a crederci. "Vorrei tenerlo", ha spiegato la nuova proprietà americana, per bocca del tycoon Rocco Commisso, a proposito dell'esterno della Nazionale. Ma in questi venti giorni post Europeo, dove Chiesa sarà in vacanza, la Juve andrà all'assalto.

Le ipotesi L'idea più affascinante sarebbe quella di uno scambio con Gonzalo Higuain, nonostante la smentita del fratello-agente del Pipita. La presenza di Batistuta in dirigenza in viola potrebbe far cambiare idea al giocatore. La Juve può spendere anche 50 milioni per Chiesa, cifra che non corrisponde alle richieste viola e allora potrebbe essere inserito nell'affare anche Rogerio.